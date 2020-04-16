В Запорожье на время карантина хотят ограничить работу маршруток: проект решения

РепортерUA 16 Апр 2020 - 16:36

В Запорожье на период карантина хотят ограничить работу маршруток, а оставить в работе только большие автобусы, а также автобусы первого и второго класса – «Богдан», «Эталон» и «Рута». Данное решение принято сегодня, 16 апреля, управлением транспорта и связи Запорожского городского совета в связи с внедрением Кабмином ограничений в работе городского транспорта на период карантина.

Проект решения исполкома был размещен на сайте городского совета, но спустя некоторое время его удалили. 

В управлении транспорта Запорожского горсовета разработали новую схему движения транспорта, чтобы освободить часть больших автобусов и пустить их в те районы, где сейчас ходят только маршрутки.

Согласно проекта решения, данные ограничения должны начать действовать с 17 апреля. Но отметим, что проект пока все еще находится на рассмотрении исполкома. 

Отметим, что на время карантина для проезда в транспорте нужно предъявлять пропуск. 

 

 

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