В Запорожье на время карантина хотят ограничить работу маршруток: проект решения

В Запорожье на период карантина хотят ограничить работу маршруток, а оставить в работе только большие автобусы, а также автобусы первого и второго класса – «Богдан», «Эталон» и «Рута». Данное решение принято сегодня, 16 апреля, управлением транспорта и связи Запорожского городского совета в связи с внедрением Кабмином ограничений в работе городского транспорта на период карантина.
Проект решения исполкома был размещен на сайте городского совета, но спустя некоторое время его удалили.
В управлении транспорта Запорожского горсовета разработали новую схему движения транспорта, чтобы освободить часть больших автобусов и пустить их в те районы, где сейчас ходят только маршрутки.
Согласно проекта решения, данные ограничения должны начать действовать с 17 апреля. Но отметим, что проект пока все еще находится на рассмотрении исполкома.
Отметим, что на время карантина для проезда в транспорте нужно предъявлять пропуск.