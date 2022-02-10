«Нужно было еще вчера»: когда в Запорожье могут повысить стоимость проезда в маршрутках. Фото

В Запорожье закрываются некоторые маршруты. В горсовете отмечают, что за последние месяцы прекратили свое существование около пяти маршрутов. Причина – нерентабельность работы частных перевозчиков. Чтобы было чем доехать на работу, горожанам придется платить больше.
Повышения стоимости проезда требуют местные частные запорожские перевозчики. Хозяева всех 22-х таксомоторных компаний апеллируют к тому, что перевозки стали крайне нерентабельными. Виной тому не только карантин, который значительно сократил количество пассажиров (вспомним, что только полгода назад маршрутчикам разрешили возить «стоячих» пассажиров, а до того действовал запрет в святи с ковидом), но и подорожание всего – от коммунальных платежей до продуктов и бензина.
- Карантин в городе продолжается - его никто не отменял, у нас значительно упал пассажиропоток. Вот только сейчас нашим маршруткам разрешили возить «стоячих» пассажиров. Денег не хватает, водителям заработную плату платить не с чего, поэтому история печальная, - говорит руководитель частного предприятия «Инициал» Леонид Фельдский.
В настоящее время средняя стоимость проезда в городских маршрутках составляет 8 грн, перевозчики требуют поднять до 12–14 грн.
За последний год в городе количество маршруток значительно сократилось –с 840 машин до 670. Кроме 22-х частных компаний, горожан перевозит и «Запорожэлектротранс».
На городские маршруты выходят 35 троллейбусов, 48 трамваев и 89 автобусов. По словам заместителя начальника управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Александра Кухарева, все графики движения городского транспорта соблюдаются, единичные исключения допускаются по техническим причинам или при неблагоприятных погодных условиях.
- Сейчас по стоимости проезда в маршрутках перевозчики дали смету. Чтобы выжить и не остановить работу, проезд должен составлять 14, 15, 16, 17 гривен, а на некоторых маршрутах еще больше. После обсуждений мы высчитали средний тариф по городу Запорожью – 12-13 гривен. Соответственно 12 гривен по городу, а 13 – из Хортицкого района, поскольку там пассажиры, садясь в маршрутку или автобус, едут почти до конечной остановки и пассажиропоток меньше, - сказал на совещании в горсовете Александр Кухарев.
В целом, перевозчики – от хозяев таксомоторных компаний до водителей – уверяют, что ездить по 8 грн уже давно нерентабельно, и повышать цену на проезд нужно было «еще вчера».
- Я вам хочу сказать, что 8 грн уже давно нужно было сделать. Подорожало все – от бензина до коммунальных платежей, а зарплаты у нас не повышаются. У водителей «собачий» график и стрессовая работа. А дома ждут семьи. Мы же когда в магазин приходим, а там цены выше, чем вчера, особо не возмущаемся, - платим и берем продукты. За 8 грн нерационально уже ездить – проще дома сидеть. Хотя бы 10 должно быть, - прокомментировал нам ситуацию водитель ЧП «Альянс» Евгений Ножнов.
На днях в запорожском горсовете прошел круглый стол, где обсудили перспективы дальнейшего развития общественного транспорта.
Специалисты считают, что спасти ситуацию может только разработка мобильной карты города и сокращение маршрутов. Ведь таких длинных маршрутов, как в Запорожье, нет ни в одном городе Украины. Например, маршруты, соединяющие отдаленные районы, могут достигать 50 км и более.
Отметим, что план программы развития пассажироперевозок обсуждается уже не первый год.
- Повышение тарифов – это только одна из составляющих общего процесса, ведь необходима комплексная программа развития пассажироперевозок в Запорожье. Мы должны учитывать льготные перевозки: в какой мере горожане нуждаются в них. Также следует помнить, что есть отдаленные районы, в которые транспорт, возможно, не доезжает, а также состояние самого транспорта, ведь GPS-навигация порой не действует и мы не знаем, когда приедут маршрутки или автобусы и какого качества, - подчеркнула глава Общественного совета при исполнительном комитете горсовета Екатерина Акула.
Именно для того, чтобы оптимизировать городские перевозки, в Запорожье уже не первый год обсуждается план устойчивой городской мобильности ПУГМ – это стратегический план развития города в транспортной отрасли, который должен отвечать потребностям мобильности людей и бизнеса и их окружению для достижения лучшего качества жизни.
Это, по сути, новый инструментарий планирования развития города, интегрирующий и согласующий другие документы по городской мобильности (планы, стратегии, концепции, программы по мобильности). Он обеспечивает стратегическое видение приоритетов развития, предусматривает эффективную систему мониторинга и оценивания выполнения плана.
Сейчас город уже делает шаги навстречу улучшению системы городского пассажирского транспорта, соответственно реализуется ряд программ.
- Это и программа с Европейским инвестиционным банком, в которой мы планируем закупать около 20 электробусов и пересматриваем идею закупки электробусов меньшего размера или троллейбусов. В настоящее время продолжаются переговоры. Второй проект – гранты в рамках Киотского протокола. Планируется закупка 8 электробусов большой вместимости. Тендер сейчас проходит, некоторые участники процесса выражают свои пожелания, и мы их рассматриваем. Еще у нас один проект – это финансовая компания «IFC», с которой мы планируем закупку 20 троллейбусов с автономным ходом, - отметил директор по финансово-экономическим вопросам КП «Запорожэлектротранс» Владимир Сухачев.
В горсовете отмечают, что прямо завтра стоимость проезда не повысят, но уже в марте велика вероятность того, что горожанам придется платить больше.
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