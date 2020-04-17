Минздрав: В Украине за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

РепортерUA 17 Апр 2020 - 12:40

По состоянию на утро 17 апреля в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 4662. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Это самое большое количество новых случаев заражения коронавирусом за все время. Вчера сообщалось о 397 зараженных, что на 104 случая меньше, чем сегодня.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

м. Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ровенская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

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