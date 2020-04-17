Минздрав: В Украине за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 17 апреля в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 4662. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.
Это самое большое количество новых случаев заражения коронавирусом за все время. Вчера сообщалось о 397 зараженных, что на 104 случая меньше, чем сегодня.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
м. Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.