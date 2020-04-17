Как в Запорожье освящали пасхальные куличи. Фото. Видео

Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совместно со священниками епархии освятил куличи, которые выпекаются на Третьем Хлебозаводе HD-group.
Священниками двух епархий УПЦ — Запорожской и Бердянской в Запорожье освящение прошло также на Пятом хлебозаводе, в Бердянске — на Бердянском хлебокомбинате, в Мелитополе — на Мелитопольском хлебокомбинате и в Орехове — на Ореховском хлебокомбинате.
Настоящая акция, как сказал Его Высокопреосвященство, демонстрирует нашу поддержку проекта, инициированного Президентом Украины «Пасха дома», не только на словах, но и на деле.
«Мы поддержали призыв Президента, понимая, насколько важно сейчас находиться дома. Ведь, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости приходится именно на праздничные дни. Чтобы снизить риск заболевания, наша Матерь-Церковь еще раз напоминает, о необходимости прислушиваться к призывам власти, а освященные куличи можно будет приобрести в любой торговой точке. Пасха – это память о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе, а значит, в первую очередь, наша молитва к Нему, а не только окончание ограничений в еде и возможность полакомиться тем, что так долго было под запретом. И пусть у нас нет в этом году возможности праздновать Пасху в храмах, мы можем радоваться дома, потому что Христос воскрес в наших сердцах».
Владыка еще раз призвал свою паству не отчаиваться, не печалиться, а смиренно прислушаться к голосу Церкви.
«Да, этот год у нас необычный, и необычный призыв. Но я призываю поддержать инициативу Президента — провести Пасху дома. Также прошу всех вас задуматься над тем, что эпидемии посылаются нам для вразумления, исправления или наказания. Нам необходимо поразмыслить над своими поступками. Уверен, что мы еще много раз вместе будем праздновать Пасху в храме, если сохраним здоровье».