Фоторепортаж: в Запорожье доставили частицу мощей святителя Луки Крымского

Сегодня, 11 июня, в Запорожье прибыл Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины.
Ко дню памяти святителя и чудотворца Луки Крымского в областной центр доставили частицу его мощей.
По словам митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, который также принимал участие в богослужении, архиепископ Лука Крымский, святитель и исповедник является для нынешнего поколения православных христиан неоскудевающим источником духовной силы.
«Много пришлось претерпеть мужественному архипастырю в тяжёлую годину богоборчества. Три ареста, одиннадцать лет тюрем и ссылок, многочисленные несправедливые поношения и издевательства. Неизмерим вклад угодника Божьего в возрождение духовной жизни общества, пострадавшего от революций и войн, в том числе и братоубийственной гражданской войны», - сообщил Высокопреосвященнейший Лука.
В честь торжественного дня в Свято-Покровском архиерейском соборе прошла Божественная Литургия, которую возглавил Митрополит Онуфрий. В храме собрались сотни запорожских прихожан.
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Как проходило праздничное богослужение смотрите ниже в фоторепортаже РепортерUA: