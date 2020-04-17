Во Львове сгорел центр реабилитации воинов АТО. Фото

РепортерUA 17 Апр 2020 - 19:49

Во Львове произошел пожар в центр реабилитации участников АТО Феникс. Об этом сообщил  мэр города Андрей Садовый в Twitter.

Он напомнил, что центр «Феникс» находится на территории областной психиатрической больницы на улице Кульпарковской.

«Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что центр реабилитации участников АТО Феникс подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители», – написал Садовый.

Он добавил, что руководитель больницы вместе с руководителем центра реабилитации готовят документы на выделение средств через областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара.

Садовый заверил, что Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние.

Фото и видео пожара обнародовал депутат Львовского горсовета, сооснователь сообщества Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Судя по ним, помещение центра сгорело полностью. Крыша здания обрушилась и остались стоять только стены. Удалось спасти некоторые вещи. Никто не пострадал.

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