Полиция задержала членов банды, которые под видом участников АТО выбивали долги. Фото

РепортерUA 14 Янв 2020 - 16:23

Правоохранители задержали членов банды, которые под видом участников АТО выбивали из жертв деньги и применяли насилие. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сообщается, что руководил группой 26-летний гражданин России. Он создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Преступники выполняли заказ третьих лиц. Установлено, что они угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тысяч долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 000 евро.

Сейчас установлена ​​причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 млн гривен. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется в отношении восьми участников преступной организации. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Главаря банды объявили в международный розыск. Еще четырех подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

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