Полиция задержала членов банды, которые под видом участников АТО выбивали долги. Фото

Правоохранители задержали членов банды, которые под видом участников АТО выбивали из жертв деньги и применяли насилие. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сообщается, что руководил группой 26-летний гражданин России. Он создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.
Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.
Преступники выполняли заказ третьих лиц. Установлено, что они угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тысяч долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 000 евро.
Сейчас установлена причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 млн гривен. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется в отношении восьми участников преступной организации. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Главаря банды объявили в международный розыск. Еще четырех подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.