Завершено расследование по делу о хищении нардепом почти 100 млн грн. Видео

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению народного депутата Украины в завладении 93 млн грн ПАО «Укрзализныця». 21 апреля стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления, сообщает НАБУ.
Народный депутат Украины вместе еще с восемью лицами организовал схему, в результате которой Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в течение декабря 2015 - марта 2017 осуществила процедуру закупки стрелочной продукции по существенно завышенным ценам.
Производителем данной продукции в Украине есть только одно предприятие - ОАО «Днепропетровский стрелочный завод». Однако «Укрзализныця» не приобрел ее направления, а воспользовалась услугами двух звеньев посредников (ООО «Арго», «Корпорация КРТ»), одной из которых оказалась компания, бенефициарным владельцем которой был народный депутат Украины.
Стоимость продукции росла на каждом этапе посредничества: «Днепропетровский стрелочный завод» продал продукцию «Корпорации КРТ» за 525 900 000 грн, «Корпорация КРТ» продала ее компании «АРГО» за 631 400 000 грн (+ 20%), а «АРГО» перепродала «Укрзализныци»за 637 900 000 грн (+ 1%). На самом деле продукция была доставлена «Укрзализныци» непосредственно от завода-производителя.
В результате таких действий филиалу «ЦЗВ» ПАО «Укрзализныця» нанесен 93,28 млн грн убытков. Следствие выяснило, что незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.
Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в мае 2016 года. В январе 2019 года семи лицам, причастным к реализации коррупционной схемы, сообщили о подозрении. Впоследствии, в феврале, задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику - бывшему заместителю руководителя Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».
В мае 2019 расследование в отношении этих восьми человек завершили. С тех пор подозреваемые знакомятся с материалами дела. В октябре 2019 года, после согласия Верховной Рады Украины, круг подозреваемых пополнил народный депутат, организатор схемы.
Таким образом, НАБУ и САП не только воспроизвели все детали совершения преступления, установили его организаторов, но и собрали достаточную базу до привлечения их к ответственности. После завершения ознакомления с материалами дела, его направят в Высший антикоррупционного суда, который определит степень виновности и назначит меру наказания за совершенное коррупционное преступление.