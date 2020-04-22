Карантин в Украине продлен до 11 мая

Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 апреля, сообщает правительственный портал.
«Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, а также привлекать к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина», - отметил Максим Степанов.
Кроме того, как подчеркнул Министр здравоохранения, постановлением Правительства утверждается Порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно: включение лиц, находящихся на самоизоляции, в дополнение Министерства цифровой трансформации «Действие».