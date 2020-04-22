Глава Укравтодора заявил, что запорожские мосты построят в течение двух лет. Фото

Сегодня, 22 апреля, мостовые переходы через р. Днепр посетили председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок и руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков. Чиновники ознакомились с состоянием выполнения работ.
Автотранспортная магистраль через р. Днепр в Запорожье является инфраструктурным объектом общегосударственного значения, который будет обеспечивать транспортную связь между Левым и Правым берегом.
– Эти мостовые переходы имеют давнюю историю - уже 16 лет. Последние несколько лет мост не отстраивался, стоял. На сегодня видим, что строительство возобновлено. 10 апреля Службе автодорог предоставили разрешение на строительство, - отметил Виталий Туринок.
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков вспомнил, как в июле 2019 был на этих мостовых переходах вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он еще раз отметил, что несмотря на договор с подрядчиками о завершении строительства через четыре года, в случае стабильного финансирования, объект может быть сдан через два года.
- Очень важно, что мост является приоритетом и для президента, и для парламента. Сначала нашли средства на корректировку проекта, затем прошли экспертизу и провели тендер. Сейчас нашли финансирование на начало работ. Тем более, все понимают, какое сейчас время для нашей страны и для мира в целом. Этот объект - главный приоритет в указанной национальной программе «Большая стройка», - отметил Александр Кубраков.
Согласно проекта строительства, автотранспортная магистраль длиной 9,1 км, состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений. В том числе, два внеклассные моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
По информации Службы автомобильных дорог в Запорожской области, 26 ноября 2019 года Служба объявила международный тендер на определение подрядной организации для выполнения работ по строительству автотранспортной магистрали через р. Днепр. 21 февраля по результатам тендерной процедуры победителем определена компания «Onur Taahhut». В электронной системе Прозорро «Onur Taahhut» победили с предложением 11 918 млрд грн. Срок оказания услуг - до марта 2024 года. Срок реализации верховой части первой очереди строительства - декабрь 2022 года.
Сегодня на объекте продолжаются подготовительные работы по организации строительной площадки подрядчика. Выполняются работы по переустройству стапелей и подкрановой эстакады для продольной надвижки пролетного строения Сооружения № 4, с верховой ветви на низовую сторону.
Отметим, что в текущем году на объект за счет бюджетной программы предусмотрено 10 млн грн. За счет отдельной бюджетной программы - 750 600 000 грн. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Министерстве финансов Украины. За счет отдельной бюджетной программы «Строительство и реконструкция мостов» - 500,0 млн грн и 1 500,0 млн грн в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2020г. №254. Таким образом, всего предусмотрено 2760,6 млн грн.