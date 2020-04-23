В Запорожье владелец антикварной лавки продавал украденные медали и ордена

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконное перемещение за границу коллекции наградных медалей и нагрудных знаков отличия. По версии следствия, владелец местной антикварной лавки наладил контрабандные поставки в страны СНГ наград советского периода.
Антиквариат он скупал у частных коллекционеров, а также у лиц с криминальным прошлым, которые специализировались на похищении орденов и медалей у ветеранов. Как сообщили в СБУ, награды он продавал через собственный интернет-магазин и международные почтовые сервисы с сокрытием от таможенного контроля.
По оперативной информации, ежемесячно мужчина отправлял заказчикам «товар» как минимум на 50 тыс. гривен. В очередном незаконном отправлении, которое направлялось в Россию, правоохранители изъяли коллекцию медалей и орденов ХХ века на 11 000 гривен. Во время следственных действий в помещении злоумышленника и антикварной лавке обнаружили большое количество предметов старины, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые содержат доказательства противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (законченное покушение на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении.