Запорожских медиков скорой увольнять не будут: заявление

В Запорожском областном центре скорой помощи сделали важное заявление: никого увольнять не будут, а постараются найти пути решения проблемы.
Напомним, ранее на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за недофинансирования в 67 млн грн в Запорожской области могут начаться сокращения медиков «скорой». Сейчас в области работают 154 бригады «скорой», в соответствии со штатным расписанием.
«Сейчас администрация Центра проводит переговоры с Запорожским областным советом и с НСЗУ по решению этого вопроса. В Запорожской области продолжают работать 154 бригады соответствии со штатным расписанием. Есть ограничение на совместительство и заместительство. Понимаем беспокойство работников, однако сокращать работников не собираемся, мы ценим каждого. В стране вспышка эпидемии, является большое социальное напряжение. Медицинская система только начинает менять свою модель. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы каждый гражданин имел возможность получить качественную и своевременную экстренную помощь», - сообщается на странице центра в Facebook.