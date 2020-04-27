Правительство разрешит работу почти 300 рынков по всей Украине

В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Об этом сообщает правительственный портал.
Шмыгаль отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.
«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться вплоть до закрытия работы рынков на определенный период », - сообщил Денис Шмыгаль.
Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Правительства в среду, 29 апреля.