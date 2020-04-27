Правительство разрешит работу почти 300 рынков по всей Украине

РепортерUA 27 Апр 2020 - 13:40

В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться вплоть до закрытия работы рынков на определенный период », - сообщил Денис Шмыгаль.

Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Правительства в среду, 29 апреля.

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