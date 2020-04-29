Госпродпотребслужба будет контролировать работу запорожских рынков, если их откроют

Сегодня, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Рынки откроются при условии соблюдения противоэпидемических требований, контроль которых будут обеспечивать инспекторы Госпродпотребслужбы. В то же время рассматривается вопрос о продаже фермерской продукции в магазинах.
По словам Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них при несоблюдении правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине.
В частности, речь идет об измерении температуры, масочном режиме, социальной дистанции, ограниченном количестве одновременного пребывания людей, постоянной доступности дезинфекционных средств и др.
Для мониторинга на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.
Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.
- Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши селяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения, которые упростят доступ украинского производителя к полочкам магазинов, - отметил Игорь Петрашко.