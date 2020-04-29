За день в Житомирской области сгорело 500 га леса. Видео

В Житомирской области пожар в Полесском заповеднике за сутки уничтожил около 500 га леса и порядка 120 га агропромышленного комплекса, сообщает ТСН.
Возгорание началось на полях, а потом распространилось на лесные массивы. Существовала угроза, что огонь доберется к двум селам – Перга и Рудня-Перганская, однако его удалось увести оттуда и локализовать.
На тушении пожара работали две сотни спасателей, а также задействовали авиацию - с воздуха уже сбросили более 60 тонн воды.
Как сообщил в Facebook замглавы Житомирской ОГА Владимир Федоренко, крупные очаги возгорания локализованы, большой пожар удалось потушить - осталось погасить травяной настил, пни и отдельные участки деревьев.