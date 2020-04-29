За день в Житомирской области сгорело 500 га леса. Видео

РепортерUA 29 Апр 2020 - 19:24

В Житомирской области пожар в Полесском заповеднике за сутки уничтожил около 500 га леса и порядка 120 га агропромышленного комплекса, сообщает ТСН.

Возгорание началось на полях, а потом распространилось на лесные массивы. Существовала угроза, что огонь доберется к двум селам – Перга и Рудня-Перганская, однако его удалось увести оттуда и локализовать. 

На тушении пожара работали две сотни спасателей, а также задействовали авиацию - с воздуха уже сбросили более 60 тонн воды. 

 

Как сообщил в Facebook замглавы Житомирской ОГА Владимир Федоренко, крупные очаги возгорания локализованы, большой пожар удалось потушить - осталось погасить травяной настил, пни и отдельные участки деревьев. 

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