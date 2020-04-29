В Запорожье проверяют готовность коммунальных рынков к открытию

В Запорожье начали проверку готовности коммунальных продовольственных рынков к открытию. Об этом сообщили в Запорожском городском совете.
Как сообщал РепортерUA ранее, согласно решению Правительства с 1 мая в Украине могут быть открыты продовольственные и аграрные рынки, которые включены во всеукраинский реестр рынков. При этом они должны придерживаться санитарных требований, которые представили Министерство здравоохранения Украины, главный санитарный врач. В частности они касаются наличия надетой маски у работников и посетителей рынка, температурного скрининга и т.д. В своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что основным условием работы рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
В Запорожье начали работу по выполнению соответствующего решения Кабинета Министров Украины. В горисполкоме состоялось заседание рабочей группы, которая рассмотрела ситуацию с возобновлением работы коммунальных и частных продовольственных и аграрных рынков. В ее работе приняли участие представители Госпродпотребслужбы.
В частности был рассмотрен вопрос подготовки к возобновлению работы коммунальных продовольственных рынков. Представители Госпродпотребслужбы уже начали проверку их готовности к работе с соблюдением санитарных требований. Первыми проверяют Центральный и Крытый рынки. В случае положительного результата проверки эти рынки заработают с даты, разрешенной Кабмином. После этого планируется проверить другие коммунальные рынки и постепенно восстановить их работу.
Относительно частных рынков, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами. Они имеют право возобновить работу с того дня, когда это будет разрешено Постановлением Кабинета Министров Украины. Опять же при условии соблюдения санитарных норм и требований решения, принятого Правительством. Владельцы, руководство частных рынков отвечают за соблюдение всех требований во время работы рынков.
После открытия работу рынков ежедневно будут проверять мобильные группы в составе представителей Госпродпотребслужбы, полиции, районных администраций, инспекции по благоустройству. В случае выявления нарушений санитарных требований будут осуществляться действия, предусмотренные законодательством.