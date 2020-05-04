Степанов заявил о возобновлении плановой госпитализации в Украине

Сегодня, 4 мая, состоится внеочередное заседание правительства, во время которого будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление Кабмина № 211. Об этом во время брифинга заявил глава МОЗ Максим Степанов.
Речь идет о возобновлении проведения плановых операций и плановой госпитализации.
«Сегодня инициировал проведение внеочередного заседания правительства, на которое вынесен один вопрос – внесение изменений постановление Кабмина № 211, которым были введены карантинные мероприятия в Украине. Были отменены плановые операции. Карантин длится более 50 дней и уже есть необходимость в проведении плановых операций. Думаю, что завтра будет разрешено проведение плановых госпитализаций, операций, в случае если проведение таких операций необходимо для сохранения жизни человека», - заявил Степанов.
Госпитализировать людей, по словам главы МОЗ, будут после проведения ПЦР-анализа. Таким образом надеются снизить риск заражения медиков.