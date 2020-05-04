В запорожском детском доме у ребенка подтвердили коронавирус

В Запорожье подтвердили еще один случай заболевания на коронавирус. Коронавирусную инфекцию выявили у семилетнего ребенка в «Запорожском детском доме-интернате» Запорожского областного совета.
Сообщается, что на данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус.
Как сообщал РепортерUA ранее, вчера в одном из общежитий, которое расположено в Заводском районе, выявили случай заболеваемости коронавирусом. Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня начнется проверка контактных лиц. Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Этим будет заниматься бригада медиков Центра ПМСП. На этом этаже проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития установлен пост полиции.