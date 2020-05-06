Коронавирус в Украине: ситуация по регионам

В Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
м. Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ровенская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.