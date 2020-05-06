Кулеба: Летом авиасообщение Украины с внешним миром не возобновится

Авиасообщение Украины с внешним миром, которое закрыли еще с середины марта из-за пандемии коронавируса, этим летом не возобновится. Об этом в среду, 6 мая, в эфире «Завтрака с 1+1» рассказал глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет», - заявил министр.
В МИД также добавили, что на данный момент украинское небо открыто только для чартерных рейсов, которыми украинские граждане эвакуируются на родину.