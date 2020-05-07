ВРУ ввела страхование медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 мая, 340 голосами приняла законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей. Об этом пишет Корреспондент.
Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.
В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен.
Выплаты семье медработника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен.
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработника будут осложнения от болезни.
«В законопроекте № 2276-1 сказано, что эти выплаты за заражения происходят только в том случае, если последствия такого заражения. Ведь мы с вами знаем, что 90% заболевших на COVID-19 переносит его или бессимптомно, или без последствий. Там даже сумма больше, чем в № 3376, но есть уточнение, что это (выплаты - ред.) идет если есть осложнения, если оно привело к инвалидности. Также в отличие от № 3376 была увеличена сумма в случае смерти медработника. В бюджете, в стабилизационном фонде, который образован правительством на борьбу с коронавирусом, посчитали статистически, что деньги есть на такие выплаты», - заявил Радуцкий.