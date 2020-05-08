В Запорожье с 12 мая котельные начнут отключать подачу горячей воды потребителям в связи проведением плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в концерне ГТС.
С 12 по 25 мая отключат горячую воду потребителям котельных:
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ул. Святого Николая, 79а; Школьная, 2а и котельной «Южная» по ул.Чубанова, 3д (Александровский район, телефон для справок 0676191517)
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ул. Опытная, 78а (Коммунарский район, телефон для справок 0676175921)
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ул. Товарищеская, 47 (Днепровский район, телефон для справок 0676119603)
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ул. Адм.Нахимова, 4 и по пр.Металлургов, 32 (Вознесеновский район, телефон для справок 0676180083)
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ул. Цитрусовая, 9 и Карпенко-Карого, 21б (Шевченковский район, телефон для справок 0676186640).
С 19 мая по 1 июня отключат горячую воду потребителям котельных:
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ул. Адмирала Ушакова, 251 (Заводский район, телефон для справок 0676141938)
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ул. Новокузнецкая, 45 и Космическая, 78а, (Коммунарский район, телефон для справок 0676175921)
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ул. Хакасская, 4 (Днепровский район, телефон для справок 0676119603)
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ул. Василия Сергиенко, 7, ул. Хортицкое шоссе, 4 (Хортицкий район, телефон для справок 0676141730)
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ул. Военстрой, 124б (Шевченковский район, телефон для справок 0676186640).
С 26 мая по 8 июня отключат горячую воду потребителям котельных:
ул.Ореховское шоссе, 10 (Коммунарский район, телефон для справок 0676175921).