В Запорожье с 12 мая котельные начнут отключать подачу горячей воды

РепортерUA 08 мая 2020 - 16:22

В Запорожье с 12 мая котельные начнут отключать подачу горячей воды потребителям в связи проведением плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в концерне ГТС.

С 12 по 25 мая отключат горячую воду потребителям котельных:

  • ул. Святого Николая, 79а; Школьная, 2а и котельной «Южная» по ул.Чубанова, 3д (Александровский район, телефон для справок 0676191517)

  • ул. Опытная, 78а (Коммунарский район, телефон для справок 0676175921)

  • ул. Товарищеская, 47 (Днепровский район, телефон для справок 0676119603)

  • ул. Адм.Нахимова, 4 и по пр.Металлургов, 32 (Вознесеновский район, телефон для справок 0676180083)

  • ул. Цитрусовая, 9 и Карпенко-Карого, 21б (Шевченковский район, телефон для справок 0676186640).

С 19 мая по 1 июня отключат горячую воду потребителям котельных:

  • ул. Адмирала Ушакова, 251 (Заводский район, телефон для справок 0676141938)

  • ул. Новокузнецкая, 45 и Космическая, 78а, (Коммунарский район, телефон для справок 0676175921)

  • ул. Хакасская, 4 (Днепровский район, телефон для справок 0676119603)

  • ул. Василия Сергиенко, 7, ул. Хортицкое шоссе, 4 (Хортицкий район, телефон для справок 0676141730)

  • ул. Военстрой, 124б (Шевченковский район, телефон для справок 0676186640).

С 26 мая по 8 июня отключат горячую воду потребителям котельных:

ул.Ореховское шоссе, 10 (Коммунарский район, телефон для справок 0676175921).

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