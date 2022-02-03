В Запорожье начали отключать должников от электроэнергии

ПАО «Запорожьеоблэнерго» начало отключение бытовых потребителей, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию. В течение понедельника-вторника уже прекращено электроснабжение 2 тыс. 197 должников.
Как сообщили в пресс-службе компании, предупреждения о прекращении электроснабжения из-за задолженности были разосланы заранее – согласно требованиям законодательства не менее чем за 5 суток до отключения.
Почти треть из должников не стали ждать отключения и оперативно погасили свои долги. Остальные не отреагировали на предупреждение.
«Кто-то считает, что до него не дойдет очередь, другие не хотят разбираться, за какой период образовалась указанная в предупреждении задолженность, и просто заняли пассивную позицию. Есть и юридически «продвинутые» клиенты, уверенные, что их не отключат, потому что срок исковой давности по поводу задолженности перед ПАО «Запорожьеоблэнерго» истек. И все они ошибаются», - говорится в сообщении.
В компании объясняют, что если человек сомневается относительно имеющейся суммы задолженности, то он может обратиться к электропоставщику, чтобы выяснить этот вопрос.
Если в предупреждении речь идет о задолженности, которая образовалась до конца декабря 2018 года, обращайтесь в ПАО «Запорожьеоблэнерго», которое в то время осуществляло поставки электроэнергии. Обратиться можно в колл-центр по тел. 0-800-304-502 или столы справок РЭСов (контакты и территории обслуживания – по ссылке: Прием потребителей).
Если ваша задолженность образовалась после 1 января 2019 года, для выяснения вопроса обращайтесь к вашему электропоставщику (названия и координаты указаны в счетах за электроэнергию, поступающих с 01.01.2019).
Пока нет принятого судом решения о списании задолженности за потребленную электроэнергию (в том числе и по истечении срока исковой давности), она считается имеющейся и является основанием для прекращения электроснабжения. И возобновлено электроснабжение будет только после решения суда о списании задолженности.
В случае отключения из-за задолженности повторное подключение возможно только после полного погашения долга, а также дополнительной оплаты стоимости самого повторного подключения.
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