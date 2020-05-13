В харьковском селе подростки избили девушку с инвалидностью. Видео

РепортерUA, видео 057 13 мая 2020 - 14:12

Инцидент произошел в селе Феськи Харьковской области. Видео было опубликовано участниками в одном из местных Телеграм-каналов. Об этом сообщает сайт города Харькова.

Издевательства участники снимали на камеру мобильного телефона. На кадрах ролика видно, как подростки унижают и бьют девушку. После этого они заставляют ее встать на колени и «просить прощения».

Сообщается, что ЧП произошло 9 мая. Местные жители говорят, что пострадавшая девушка имеет инвалидность.

В полиции подтвердили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью.

Внимание, в ролике присутствуют сцены насилия.

 

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