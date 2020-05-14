В Украине презентовали план восстановления пассажирского сообщения: даты этапов могут изменится

Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. Соответствующий план опубликовал глава ведомства Владислав Криклий на своем Telegram-канале.
На первом этапе планируется:
- восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
- внутриобластные маршруты,
- 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик»,
- поезда «Интерсити +» дальнего следования, ночной экспресс,
- внутреннее сообщение.
На втором этапе планируется:
- восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
- все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
- все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.
На третьем этапе восстановят:
- поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,
- международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.
Даты этапов возобновления работы транспорта будут согласованы к концу недели.
«К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться на работу, но были максимально защищены от распространения коронавируса», - говорится в сообщении.