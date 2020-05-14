В Украине презентовали план восстановления пассажирского сообщения: даты этапов могут изменится

РепортерUA 14 мая 2020 - 11:28

Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. Соответствующий план опубликовал глава ведомства Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

На первом этапе планируется:

  • восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
  • внутриобластные маршруты,
  • 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик»,
  • поезда «Интерсити +» дальнего следования, ночной экспресс,
  • внутреннее сообщение.

На втором этапе планируется:

  • восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
  • все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
  • все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе восстановят:

  • поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,
  • международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Даты этапов возобновления работы транспорта будут согласованы к концу недели. 

«К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться на работу, но были максимально защищены от распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

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