Компания Google заявила о закрытии Play Music

РепортерUA 14 мая 2020 - 15:33

Компания Google заявила о том, что закрывает музыкальный стриминговый сервис Play Music до конца текущего года. Старое приложение заменит YouTube Music. Разработчики специально создали инструмент для переноса плейлистов из Play Music в новый сервис, говорится в блоге компании.

Отмечается, что пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисам.

«Мы знаем, что многие слушатели потратили много времени, создавая свои идеальные коллекции музыки и подкастов в Google Play Music, поэтому мы упростили их перенос. Все пользователи Google Play Music вскоре получат электронное письмо с подробными инструкциями о том, как начать перенос полной истории и контента Google Play Music, а также подкастов в свои новые дома», - говорится в сообщении.

Google выпустила отдельный ролик с инструкцией по переносу музыки из Play Music и YouTube Music:
 
Напомним, что музыкальный сервис Google Play Music появился в 2011 году. В 2018 году вышел аналогичный сервис YouTube Music, который развивали параллельно и добавляли функции из Play Music.

 

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