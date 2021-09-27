В Запорожье разрушается Арочный мост: движение грузовиков планируют закрыть

РепортерUA 27 Сен 2021 - 09:41

В Запорожье планируют временно запретить проезд крупногабаритного грузового транспорта по Арочному мосту. Об этом идет речь в проекте решения исполкома горсовета.

Как говорится в пояснительной записке, основной причиной ухудшения состояния металлических конструкций (деформационного шва) мостового сооружения «Автомобильный арочный мост через реку Старый Днепр» (по ул. Таганская города Запорожье) это изношенность мостового сооружения и интенсивное движение большегрузного транспорта.

При переезде (движение на о. Хортица) автомобильным транспортом металлической конструкции, наблюдаются сильные удары и вибрация металлических конструкций (деформационного шва) мостового сооружения. В нижней части мостового сооружения происходит разрушение бетонной части опоры № 1 в районе металлических конструкций. Под металлической конструкцией мостового сооружения выявлено отсутствие амортизаторов гашения колебаний.

Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения случаев травматизма среди участников дорожного движения возникла необходимость во временном ограничении движения грузового транспорта.

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