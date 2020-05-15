В интернате в Киеве зафиксировали 81 случай COVID-19

В Киевском интернате для девочек коронавирус обнаружили у 81 человека. Об этом заявил в пятницу, 15 мая, мэр столицы Виталий Кличко, пишет Корреспондент.
«В столице обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестовали 182 человека», - сообщил мэр.
В частности, вирус нашли у 53 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет, а также у 26 женщин и двух мужчин из персонала интерната.
В больницы госпитализировали трех пациентов из числа персонала, остальные - на самоизоляции.
Кличко сообщил, что инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.
«Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната.
Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает», - сообщил мэр.
Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.
«Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин», - заявил Кличко.