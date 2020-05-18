За сутки в Запорожской области зафиксировали четыре новых случая коронавируса

На утро 18 мая во Запорожской области зарегистрировано 382 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания, сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины.
Случаи заболевания выявлены
Запорожье - 288 человек (2 новых случая),
Мелитополь - 33 человека;
Бердянск - 5 человек;
Энергодар - 15 человек;
Васильевский район - 3 человека;
Запорожский район - 11 человек;
Каменско-Днепровский район - 1 человек;
Мелитопольский район - 8 человек;
Новониколаевский - 1 человек;
Ореховский район - 7 человек;
Пологовский район - 1 человек;
Токмакский район - 3 человека;
Акимовский район - 1 человек,
Михайловский район - 5 человек (2 новых случая).
Госпитализированы 48 человек. Амбулаторно лечится 140 больных коронавирусной инфекцией.
Всего в настоящее время зарегистрировано 5 новых подозрительных случаев, которые проверяются медиками. Зафиксировано 9 летальных случаев у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья и Запорожского района.