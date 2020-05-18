За сутки в Запорожской области зафиксировали четыре новых случая коронавируса

РепортерUA 18 мая 2020 - 09:50

На утро 18 мая во Запорожской области зарегистрировано 382 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания, сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины.

Случаи заболевания выявлены

Запорожье - 288 человек (2 новых случая),

Мелитополь - 33 человека;

Бердянск - 5 человек;

Энергодар - 15 человек;

Васильевский район - 3 человека;

Запорожский район - 11 человек;

Каменско-Днепровский район - 1 человек;

Мелитопольский район - 8 человек;

Новониколаевский - 1 человек;

Ореховский район - 7 человек;

Пологовский район - 1 человек;

Токмакский район - 3 человека;

Акимовский район - 1 человек,

Михайловский район - 5 человек (2 новых случая).

Госпитализированы 48 человек. Амбулаторно лечится 140 больных коронавирусной инфекцией.

Всего в настоящее время зарегистрировано 5 новых подозрительных случаев, которые проверяются медиками. Зафиксировано 9 летальных случаев у жителей Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Запорожья и Запорожского района.

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