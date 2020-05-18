Экс-заместитель мэра Запорожья назначен и.о. правления Госагентства автодорог

РепортерUA 18 мая 2020 - 15:37

Бывший заместитель городского головы Запорожья Алексей Бородай назначен исполняющим обязанности главы правления Государственного агентства автодорог Украины. Об этом говорится в Указе главы Госагентства Алексея Кубракова.

Ранее Алексей Бородай занимал должность заместителя мэра города Владимир Буряка. В январе 2020 года его уволили, а на его место назначили депутата Запорожского горсовета от фракции «Новая политика» Виктора Гординского.

Как стало известно, к выполнению обязанностей Бородай приступил с 13 мая. 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Loading...