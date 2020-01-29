Депутаты уволили заместителя мэра Запорожья и назначили нового

Сегодня, 29 января, на 47-й сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали проект решения об увольнении заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексея Бородая. Данное решение поддержал 41 депутат.
В проекте решения отмечается, что Алексей Бородай написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Кроме того, депутаты годдержали назначение на данную должность депутата городского совета Виктора Гордынского, который занимает также должность начальника колонны автомобильного транспортного-производственного управления на «Мотор Сичи». «За» проголосовали 49 депутатов.