Обращение к президенту и кадровые вопросы: онлайн-репортаж 47-й сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 29 января, началась 47-я сессия Запорожского городского совета. В основной повестке дня девять проектов решений, также депутаты рассмотрят около 50 дополнительных вопросов.
Отметим, что это первое сессионное заседание в этом году.
Сегодня народные избранники планируют принять обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабмину относительно сложившейся ситуации в запорожском аэропорту.
-
Работы на новом пассажирском терминале остановлены: мэр Запорожья заявил о попытках «отжать» аэропорт
Планируется рассмотрение и проекта решения об увольнении заместителя мэра Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексея Бородая. На должности его может сменить Виктор Городинский. Сейчас он является депутатом городского совета и занимает должность начальника колонны автомобильного транспортного-производственного управления на «Мотор Сичи».
10:30. Под стенами Запорожского горсовета проходит митинг работников запорожского завода «Кремнийполимер». Как сообщает корреспондент РепортерUA, люди держат в руках плакаты с надписями: «Верните долги по зарплате»,«Нет второму Чернобылю». Собравшиеся заявляют, что им задолжали от 20 до 50 тысяч гривен зарплаты каждому.
Также люди обратили внимание на угрозу техногенной катастрофы. Как писал РепортерUA ранее, в Запорожье заявили о нарушении правил хранения жидкого хлора. Управлению по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета поручили разобраться в реальном состоянии дел и обеспечить безопасность запорожцев.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:16. Регистрация. В зале 50 депутатов из 64.
Сессия объявлена открытой. Звучит гимн.
11:21. Предоставляют слово руководителям запорожских местных прокуратур. К трибуне выходит Ирина Бутенко, руководитель местной прокуратуры № 1. Зачитывает доклад о работе органов местной прокуратуры за 2019 год. По ее словам, в трех районах города – Александровском, Шевченковском и Заводском районах, на протяжении года произошло на 19% меньше преступлений, чем в 2018 году.
К трибуне выходит руководитель местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик. Отмечает, что на территории Вознесеновского района в 2019 году произошло 3 924 уголовных правонарушений, против 3721 в 2018 году. По его словам, на территории Вознесеновского района произошло увеличение на 5,5% совершения уголовных правонарушений, на территории Коммунарского района – на 8,2%.
Слово предоставляется Валерию Прихожанову, руководителю местной прокуратуры № 3. По его словам, количество зарегистрированных уголовных правонарушений в Днепровском районе уменьшилось на 13%, в Хортицком - на 19%. В то же время показатель уровня преступности в Днепровском районе, несмотря на уменьшение, остается высоким и превышает средний показатель по области.
11:57. Доклад прокуроров завершен. Принимают повестку дня за основу. За - 52. Принято.
На согласительном совете было предложено исключить из основной повестки дня такие вопросы: № 4, № 6, № 7, № 8. Голосуют. За - 45. Вопросы исключены.
Вопрос № 11 из основной повестки дня предлагается также исключить. Голосуют. За - 35. Принято.
Голосуют за исключение вопроса № 12 из основной повестки дня. За - 34. Принято.
12:05. Городской голова Владимир Буряк зачитывает дополнительные вопросы, которые предлагается включить в повестку дня.
12:20. Обсуждают ситуацию, которая сложилась в запорожском аэропорту в результате обысков СБУ и возможности передачи в концессию.
Депутат Дмитрий Серый рассказывает о своем проекте решения. Говорит, что существует государственная программа развития аэропортов Украины. В том числе и запорожского. Аэропорту должны были выделить более 1 млрд. грн. Но их не было. Сам город на аэропорт уже потратил более 2 млрд. грн. И теперь аэропорт хотят просто забрать. Говорит, что государству надо напоминать о своих обязательствах.
Мэр Владимир Буряк снова напоминает, что дело, по которому проводили обыски в аэропорту, касается ремонта ВПП в 2015 году. А документы изъяли по поводу строительства нового терминала.
12:41. Голосуют за влючение проекта решения, касающего обращения к президенту Украины по поводу аэропорта. За - 32. Принято.
12:43. Вопросы, касающиеся выделения материальной помощи жителям города, (№ 13 - № 50) предлагают включить в пакетное голосование. Голосуют. За - 48. Решение принято.
Проекты решения № 9 из дополнительных, № 10, № 12 предлагается рассмотреть в первую очередь. Голосуют за предложение. За - 49. Принято.
13:01. Утверждают в целом повестку дня. За - 51. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
Перерыв на 15 минут.