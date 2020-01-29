Запорожские депутаты обратятся к президенту из-за ситуации на «Кремнийполимере»

Депутаты Запорожского городского совета намерены обратится к президенту Украины и Кабинету министров относительно ситуации, которая сложилась на предприятии «Кремнийполимер». Об этом шла речь сегодня, 29 января, во время 47-й сессии городского совета.
На заседании к депутатам обратились рабочие «Кремнийполимера», которые отметили, что на протяжении последних лет предприятие разворовывалось, 12 лет накапливались долги. Сейчас задолженность по зарплате составляет 15 миллионов гривен, перед Пенсионным фондом - 10 млн грн.
Также коллектив заявил о нарушениях хранения жидкого хлора на предприятии.
«Склад хлора должен быть под постоянной охраной. На участке должен находиться специально обученный персонал. В настоящее время из-за отсутствия финансирования, территория предприятия фактически не охраняется. Кроме хлора на предприятии хранятся и другие вредные вещества. Обращаемся к депутатам помочь и вмешаться в ситуацию, чтобы избежать экологической катастрофы», – отмечают рабочие.
По словам мэра, на предприятии сейчас хранится около пяти тонн хлора. В свою очередь, предприятие обращается за помощью к депутатам содействовать в разблокировке деятельности предприятия, снятия ареста с имущества и счетов, финансирования охраны предприятия. На сегодняшний день мэрия направила письмо главе ЗОГА Виталию Туринку с просьбой посодействовать в решении вопросов. Также письмо направили главе СБУ региона, ГСЧС области о том, что существует угроза утечки хлора. Главе Нацполиции отправлено письмо с просьбой организовать охрану предприятия до решения вопроса.
Депутаты отметили, что это государственное предприятие-банкрот. Это вопрос безопасности жителей города и ответственность Кабинета министров и соответствующих министерств. Было предложено получить ответы на письма и после этого написать обращение к главе государства, Кабмину относительно данной ситуации.
Завтра управлению по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета поручено собрать комиссию относительно обращения сотрудников завода и вместе со всеми лицами, которые обеспечивают безопасность в городе Запорожье, разобраться в данной проблеме и чтобы в дальнейшем депутаты могли обратиться с письмом в Кабмин и президенту.
Стоит отметить, что еще в 2018 году на официальном сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины сообщалось, что «Минрегион неоднократно обращался в Минприроды, Запорожскую ОГА и арбитражному управляющему имуществом госпредприятия по вопросу утилизации опасных отходов. Но каких действий с августа 2017 года по сей день не последовало».
На сегодня ситуация требует неотлагательных действий по утилизации отходов, представляющих серьезную угрозу Запорожью.
Напомним, ЗГП «Кремнийполимер» входит в перечень стратегических объектов страны как единственный в Украине производитель кремнийорганических продуктов (силиконов), без которых не обходится практически ни одна отрасль промышленности.
Из-за долгов, в основном по электроэнергии, в 2013 году завод был объявлен банкротом. Завод является одним из самых крупных должников перед «Запорожьеоблэнерго».