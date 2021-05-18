ВР уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия

РепортерUA 18 мая 2021 - 19:16

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада на внеочередном заседании 284 голосами уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Перед отставкой министр отчитался о деятельности ведомства при его каденции. Голосование о назначении вакантных министерских кресел планируют провести в четверг. 

Напомним, Криклий и Петрашко саминаписали заявление на увольнение, а представление об отставке Степанова подал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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