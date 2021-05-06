В Запорожье уволят директора детсада, в котором ребенок выпал из окна

По результатам служебного расследования в Запорожье уволят директора детского дошкольного учреждения, в котором 26 апреля произошел несчастный случай с ребенком. Также уволят воспитательницу и помощницу воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай. Такое поручение дал городской голова Владимир Буряк, ознакомившись с результатами служебного расследования.
Как сообщал РепортерUA ранее, в детском саду «Эврика», расположенном по ул. Дудыкина, 20а, 26 апреля ребенок, оставшийся в группе один, выпал со второго этажа. В результате мальчик получил травмы и попал в больницу.
В этот же день было начато служебное расследование по этому поводу. Также была поставлена задача дополнительно проверить все дошкольные учебные заведения города на соблюдение норм безопасности по отношению к детям.
По итогам служебного расследования, которое проверяло факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, были сделаны выводы. Было поручено освободить от занимаемой должности директора дошкольного учреждения «Эврика». Также должны быть уволены воспитательница и помощница воспитательницы, отвечавшие за группу, в которой произошел несчастный случай.
Также департаментом образования и науки городского совета, завершена дополнительная проверка дошкольных учебных заведений на соблюдение норм безопасности по отношению к детям. Поставлена задача устранить все выявленные недостатки в кратчайшие сроки.
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