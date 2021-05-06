В Запорожье уволят директора детсада, в котором ребенок выпал из окна

Вы планируете делать прививку от коронавируса?

Да

22%

Только, если это будет бесплатно

13%

Нет

24%

Не знаю

9%

Сомневаюсь в качестве вакцины, поэтому не буду делать прививку

32%

Всего голосов: 3380