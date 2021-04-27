В запорожском детсаду из окна выпал ребенок: полиция открыла уголовное производство

В запорожском детсаду из окна выпал ребенок. Данный случай произошел вчера, 26 апреля, на улице Дудыкина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в 18:20 в дежурную часть Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной клинической детской больницы доставлен мальчик с диагнозом: политравмы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Предварительной проверкой установлено, что 26 апреля около 18-00 мальчик, находясь в своей группе один, открыл окно и выпал на козырек входной двери, а потом на землю. Следователи Запорожского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.
Такие преступления наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.