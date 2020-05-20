Пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце: онлайн трансляция

Сегодня, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский собирает пресс-конференцию в Мариинском дворце. Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского на пост главы государства, сообщет РБК-Украина.
Офис президента анонсировал пресс-конференцию Зеленского на 20 мая. Начало мероприятия запланировано на 10:30 в парковой части Мариинского дворца.
В ОПУ отметили, что встреча пройдет с ограниченным числом участников, из-за карантинного режима в связи с эпидемией коронавируса в стране. От каждого СМИ аккредитуют по одному журналисту и одному фотографу (видеооператору).
Накануне пресс-конференции руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский намерен провести общение с представителями средств массовой информации по итогам первого года своей работы на посту президента Украины.
Видео Радио Свобода: