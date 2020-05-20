Возле Никополя обрушился Алексеевский мост: подробности происшествия. Фото

Сегодня возле Никополя обвалился Алексеевский мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду, сообщает портал Вгороде.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, все произошло в селе Алексеевка. В результате происшествия никто не пострадал. Туда выехали правооохранители и представитель спасателей. Решать ситуацию будет органы власти.
По словам местных жителей, ремонтные работы на этом мосту проводились неделю назад. Однако вполне возможно, что переправа не выдержала перегруза.
Логично, что теперь проезд через Алексеевский мост закрыт, хотя движение там довольно активное. Автомобилистам сейчас нужно ехать по дороге через Старозаводское.