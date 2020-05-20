Карантин в Украине продлили до 22 июня

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня. Впрочем, некоторые ограничения ослабили. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании, передает РБК-Украина.
Постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра, как заявил Шмыгаль. Его нужно доработать.
«Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили», - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявлял, что карантин будет продлен до 22 июня. Он сравнил эпидситуацию в Украине и Польше, отметив схожесть сценариев распространения вируса.
Также он допустил, что карантин может быть отменен преждевременно в случае стремительного снижения заболеваний.