Карантин в Украине продлили до 30 июня

РепортерUA 21 Апр 2021 - 13:33

Кабинет министров Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, и соответственно карантина, впервые введенного в марте прошлого года на фоне объявления пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 21 апреля. ​

«Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, и соответственно карантина. Этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии, но в то же время это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осторожными», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, коронавирус унес тысячи жизней наших граждан, и только соблюдение карантинных правил и вакцинация смогут его остановить.

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