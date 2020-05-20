Кабмин предложил кандидатуру нового руководителя Запорожской ОГА. Видео

Кабинет министров предложил кандидатуру нового руководителя Запорожской областной государственной администрации. Предыдущий глава области Виталий Туринок написал заявление об увольнении по соглашению сторон. Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, передает РепортерUA.
Новым председателем Запорожской ОГА предлагается назначить Виталия Боговина. Решение о назначении принято на основании указа президента.
Во время своего представления на правительственном заседание Боговин заявил, что не имеет опыта работы на государственной службе, однако воспользуется своим опытом ведения бизнеса и мотивацией работать на пользу людей.
«Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область. И сделать стартап в этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать», - подчеркнул он.
Напомним, предыдущий председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок был назначен президентом Владимиром Зеленским 6 сентября 2019 года. Тогда нового руководителя Запорожской ОГА представлял первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.
Видео заседания Кабмина (о смене губернатора на 37:45 мин)