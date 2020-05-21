В запорожском музее открыли выставку ко Дню вышиванки. Фото

РепортерUA, фото ЗОГА 21 мая 2020 - 13:29

Международный День вышиванки отмечают каждый третий четверг мая. В этом году этот праздник яркого этнического стиля приходится на 21 мая.

По случаю праздника в выставочном зале Запорожского областного краеведческого музея состоялась презентация выставки.

Выставку представила старший научный сотрудник отдела истории края Ольга Чайка. Она сообщила, рубашка – это главный элемент наряда украинской женщины. Декорировали рубашки, как правило, на рукаве и у шеи. Каждый регион Украины имел свой цвет. Для Запорожской области характерны были желтые, коричневые оттенки, символизирующие степи, поля. Каждый орнамент, вышитый рисунок имеет идею и смысл.

По вышивке можно было понять, сколько человеку лет, где живет, чем интересуется и тому подобное. Как показывает история, вышивку рубашек, полотенец выполняли для праздничных, важных событий и дат: рождение, крещение, сватовство, свадьба, похороны. В музее собралась уже очень большая коллекция вышиванок. Все они из Запорожского края. Очень часто жители области приносят вышиванки своих родственников. Поэтому экспозиция в основном состоит из вышиванок 19-20 века. 

Свои работы в экспозиции предоставили известные народные мастера. Руслана Куцик, представляющий Запорожское объединение художников «Колорит», представила вышиванки, рубашки, скатерти; а Людмила Войтенко из областного центра национального союза мастеров народного искусства Украины презентовала картины, вышивки, рубашки, салфетки, ковры.

 
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