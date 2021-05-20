Запорожцы отмечают День вышиванки. Фото

РепортерUA, фото ЗОГА 20 мая 2021 - 11:17

В этом году 20 мая Украина отмечает 15-летие Дня вышиванки. К празднованию присоединились руководство и работники Запорожской облгосадминистрации.

В этот день многие из запорожцев пришел на работу или учебу в традиционной украинской одежде. Не стал исключением и трудовой коллектив облгосадминистрации.

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, традиция украшать одежду вышивкой у украинцев  ​появилась несколько веков назад. И она сразу стала национальной гордостью. Теперь носить вышиванку стало не только патриотично, но и модно и эксклюзивно.

По случаю праздника в этом году проводится онлайн-конкурс, в котором сможет принять участие каждый. Для этого необходимо разместить в соцсетях пост с фото в вышиванке, отметить страницу председателя облгосадминистрации Александра Старуха в Facebook - или Instagram https://www.instagram.com/p/CPD4_70JUYF/?utm_medium=copy_link и поставить хэштег zoda_вишиванка.

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