В Житомирской области охотник расстрелял из ружья семь человек

Сегодня, 22 мая, ночью в Житомирской области неподалеку от села Новоселица произошла трагедия. Подробности сообщает замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
На берегу местного пруда отдахала компания друзей из Киева, которые ранее неоднократно бывали на месте.
«Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.
Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».
Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих.Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», - сообщил Геращенко.
Подозреваемого в убийстве семи человек задержали. Ружье изъяли. Отмечается, что задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.
«Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых», - сообщил замминистра МВД.