Появились фото с места массового расстрела в Житомирской области

Сегодня, 22 мая, ночью в Житомирской области неподалеку от села Новоселица произошла трагедия. Мужчина из охотничьего ружья расстрелял семерых своих знакомых, еще одному удалось сбежать, сообщал ранее РепортерUA.
Замминистра МВД Антон Геращенко опубликовал снимки с места происшествия.
«Аэроснимок места традегии, сделанный с полицеского квадрокоптера», - подписал один из снимков Геращенко.
В полиции сообщают, что по факту уже открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.