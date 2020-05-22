Появились фото с места массового расстрела в Житомирской области

РепортерUA, фото Антон Геращенко 22 мая 2020 - 10:40

Сегодня, 22 мая, ночью в Житомирской области неподалеку от села Новоселица произошла трагедия. Мужчина из охотничьего ружья расстрелял семерых своих знакомых, еще одному удалось сбежать, сообщал ранее РепортерUA.

Замминистра МВД Антон Геращенко опубликовал снимки с места происшествия.

«Аэроснимок места традегии, сделанный с полицеского квадрокоптера», - подписал один из снимков Геращенко.

В полиции сообщают, что по факту уже открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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