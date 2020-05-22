Сокращение персонала и нехватка средств: как второй этап медреформы отразился на запорожских психиатрических больницах

Медицинская реформа в Украине проходит в несколько этапов. Позади реформирование первичного звена, а именно подписание деклараций с семейным врачом и запуск системы eHealth. Второй этап, который стартовал 1 апреля, предусматривает изменения в работе специализированных медучреждений, в том числе и запорожских. Чтобы подключиться к реформе, им необходимо полностью автономизироваться, иначе – стать коммунальными неприбыльными предприятиями и соблюсти ряд требований: закупить необходимое оборудование, компьютеризироваться и иметь лицензии.
Как сообщал РепортерUA ранее, договоры на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий подписали более 1 500 медицинских учреждений. Таким образом, практически все коммунальные больницы разных регионов страны вошли в медицинскую реформу. Вместе с тем, на всех уровнях сегодня поднимается вопрос о тотальном недофинансировании учреждений, массовых сокращениях, присоединении отделений к центральным больницам (иначе – закрытие отделений) и о том, как это повлияет на оказание специализированной медицинской помощи на местах.
К числу специализированных медучреждений, которых затрагивает второй этап, относятся и психиатрические. РепортерUA пообщался с главным врачом Запорожской областной психиатрической больницы Федором Паталахом и узнал, как медреформа отразилась на функционировании заведения.
Как отметил Федор Паталах, само реформирование медицинской системы необходимо. Но второй этап имеет многочисленные недоработки, которые пагубно сказываются на оказании медицинской помощи пациентам.
- В данном случае, если брать психиатрическую службу, в этой реформе несколько выпадает промежуточное звено. Раз оно выпадет, оно не полностью будет работать, раз оно не будет работать, значит сама реформа приведет к обратному результату. Что происходит: вот государство говорит, что за пациентом будут идти деньги. Нет вопросов. Они определили, что 7 406 грн – это сумма, которая в месяц дается на каждого пациента. По просчетам предварительным, этих денег хватает в среднем на 30 дней для того, чтобы пациент получал медицинскую помощь, - сообщил главврач.
Федор Паталах отметил, что, исходя из того, что минимум 2 500 грн в месяц будет тратиться только на содержание пациента (питание, препараты, уход), то на нужды больницы, а именно оплату труда медработников, сотрудников бухгалтерии и вспомогательных служб, обеспечение работы заведения остается меньше 5 тыс. грн.
- Тариф заниженный. Откуда он взялся – пока неизвестно. Второе: государство определило – 7 400 грн. Это в среднем на 30 дней. Средний выписной больной по Украине составляет в среднем до 60 дней. За эти 30 дней, на которые выделяются средства, мы только снимем острый период заболевания, а дальше должны выписать. Возможно такое. Но только тогда кто-то должен их поддерживать, принимать в обществе. То есть, какие-то социально-медицинские службы должны следить за его социальной адаптацией, для того, чтобы он получал лечение, для того, чтобы он дальше выходил в состояние ремиссии. А их нет, таких социальных служб нет. Социальной психиатрии нет. Дальше. В эти медицинские пакеты не включено амбулаторное лечение. То есть пациент никуда не уходит. То есть это промежуточное звено отсутствует. Поэтому такая реформа не может состояться как положительно результативная. Да, может действительно в государстве нет денег, можно принять, что 7 400 – это месяц, за который мы снимаем острый период. Но пациенты дальше должны куда-то пойти, кто-то их должен подхватить. А подхватывать некому. Потому что социально-медицинских служб нет. Потому что в тех медицинских пакетах, которые предлагают в НЦЗУ, бесплатного амбулаторного лечения нет, - отметил Федор Паталах.
Он также рассказал, что психиатрическую службу, в сравнении с 2019 годом, профинансировали в объеме 50 %, то есть финансирование сократили вдвое. С учетом этого, а также того, что от 70 % до 80 % финансирования составляет заработная плата, реформа повлечет за собой сокращение основных затрат. А значит, работу могут потерять очень большое количество медиков не только в нашей области, но и по всей Украине.
Как отметил главврач областной психиатрической больницы, на непосредственно приеме пациентов это не отразится, поскольку, как определило государство, средства идут за пациентом. Но в связи с недостаточным финансированием, как следствие – значительным сокращением персонала и увеличенной в разы нагрузкой на оставшихся сотрудников, изменится не в лучшую сторону качество медицинского обслуживания.
- Изменится качество ухода и наблюдения за больными. Мы пациентов не перестанем принимать, потому что за пациента платят. Но качество… Если на один круглосуточный пост медицинской сестры было 20 больных на медсестру и 20 больных на санитарку, то теперь будет 40 и 40.
Следует заметить, что аналогичные кризисы переживают и другие специализированные медучреждения региона. В частности, остро стоит вопрос о работе тубдиспансеров.
В комментарии РепортерUA первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков отметил, что государственная медицинская реформа, второй ее этап, предусматривал смену системы финансирования лечебных учреждений. Вместо смены системы, государство фактически сократило финансирование медицинской сферы как минимум на 500 млн грн (по всем направлениям).
«В то же время, с 1 апреля все большинство медицинских учреждений, в том числе, и областной центр по оказанию психиатрической помощи, стали КНП. Размер финансирования зависит от договора, заключенного предприятием с Национальной службой здоровья Украины, которая рассчитывает сумму по формуле, которая понятна только ей одной. В этом году размер финансирования по договору с КНП «Областное клиническое учреждение по оказанию психиатрической помощи» на 9 месяцев текущего года будет составлять 50% от потребности. По данным руководителей коммунальных некоммерческих предприятий и Запорожской областной медицинской Ассоциации врачей - организаторов здравоохранения, недофинансирование КНП «Областное клиническое учреждение по оказанию психиатрической помощи» Запорожского областного совета составляет 134 млн грн», – говорит Егор Семенков.
По его словам, такая «дыра» в бюджете центра существенно повлияет на работу психиатрической службы. Эта реформа уже больно ударила по медицинскому персоналу. Если во всех клиниках региона с психиатрическом направлением в конце прошлого года работали 2200 сотрудников, то сегодня, после сокращения, их уже 1500 человек.
«Учитывая, что ресурсы областного бюджета крайне ограничены, областная власть не может перебрать на себя обязательства, которые должны обеспечиваться государством. Своих источников также нет - дефицит областного бюджета этого года прогнозируется в размере до 400 млн грн. Поэтому я, в соавторстве с коллегой – депутатом областного совета Натальей Авраменко и нашими медиками – подготовил проект обращения к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины и Национальной службе здоровья Украины с требованием обеспечить в 2020 году учреждения здравоохранения средствами из государственного бюджета в необходимом объеме.
Кроме того, представители центральной власти должны принять ряд управленческих решений, которые могли бы существенно улучшить ситуацию с оказанием психиатрической помощи населению. В частности, Национальная служба здоровья Украины могла бы расширить перечень пакетов бесплатных медицинских услуг, предоставляемых КНП в рамках внедрения программы медицинских гарантий, а также привести стоимость пакетов бесплатных медицинских услуг, предоставляемых КНП в рамках внедрения программы медицинских гарантий, в соответствии с их фактической себестоимостью. Мы пониманием, что оказание психиатрической помощи – очень деликатный вопрос. Решать его могут только люди компетентные и профессиональные. Если центральная власть сегодня не урегулирует ситуацию, завтра могут наступить необратимые последствия и форс-мажоры. Надеемся, в Киеве нас услышат», – подчеркнул первый заместитель главы облсовета.
Напомним, что бюджет фтизиатрической отрасли Запорожской области на 2020 год составит 34 млн грн, что почти в 3 раза меньше, чем потребность, которая была бы в 2020 году. В связи с этим депутаты Запорожского областного совета 27 февраля приняли обращение в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины и Национальную службу здоровья Украины по реформированию фтизиатрической службы.