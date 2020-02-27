Запорожские депутаты обратились к нардепам по поводу сохранения тубдиспансеров

РепортерUA 27 Фев 2020 - 15:41

Депутаты Запорожского областного совета сегодня, 27 февраля, приняли обращение в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины и Национальную службу здоровья Украины по реформированию фтизиатрической службы». Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.

Депутаты предлагают:

1) оставить финансирование противотуберкулезной службы Украины за счет государственного бюджета не ниже уровня финансирования 2018-2019 годов;

2) установить «льготный период» для перехода фтизиатрической службы на новые условия финансирования, во время которого отработать реальную структуру и стоимость пакета «Лечение взрослых и детей с туберкулезом», с привлечением квалифицированных специалистов фтизиатрической службы;

3) пересмотреть тарифы на лечение одного больного туберкулезом с учетом стоимости стационарного и амбулаторного этапа лечения;

4) для региональных фтизиопульмонологических центров рассчитать стандартный пакет услуг, который содержит диагностику, стационарное лечение, координацию противотуберкулезных мероприятий и консультативную помощь.

Отметим, вчера, депутаты Запорожского горсовета также приняли обарщение к президенту, Кабмину, областному совету, относительно недопустимости закрытия противотуберкулезных диспансеров. 

Напомним, с 1 апреля этого года стартует второй этап медицинской реформы в Украине. По принципу «деньги идут за пациентом» станут финансировать не только первичку, но и услуги узких специалистов, а также стационар и экстренную помощь. Сейчас больницы финансируются за счет медицинской субвенции. Но по новой схеме гарантированное финансирование сильно урежут. А доплачивать будут за каждый пролеченный случай по специальным тарифам.

Параллельно в Украине готовится серьезная оптимизация больничной сети. Готовится почва для закрытия психиатрических стационаров и туберкулезных диспансеров. В Минздраве считают, что таких клиник у нас слишком много, тогда как лечить туберкулез и психические заболевания якобы можно амбулаторно и под присмотром семейного врача.

Выделенное на эти направления финансирование не оставляет выбора – большую часть профильных стационаров придется закрыть. 

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