Онлайн-репортаж 48-й сессии Запорожского городского совета

Сегодня, 26 февраля, в Запорожье проходит вторая в этом году и 48-я по счету сессия городского совета. В повестке дня – 26 основных вопросов и 51 дополнительный, которые планируют включить в основной порядок.
Среди дополнительных – обращение депутатов горсовета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины относительно недопущения закрытия тубдиспансеров, продления моратория на продажу земли и увеличения финансирования ремонта запорожских дорог. В основных – внесение ряда правок в действующие программы, корректировка бюджетных программ, принятых в конце 2019 года, утверждение новых и прочие организационные вопросы.
11:03. Депутаты собираются в зале. Возле трибуны находятся протестующие. Запорожцы требуют от депутатов «оставить в покое ярмарку», речь идет о еженедельной ярмарке у цирка. Отметим, что подобные акции проводятся уже не в первый раз.
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11:09. В сессионный зал входит городской голова Владимир Буряк. Вместе с Русланом Пидоричем занимают место в президиуме.
11:14. Депутаты неспеша рассаживаются по местам.
11:19. Мэр просит депутатов занять свои места.
11:20. Депутаты регистрируются в зале. Присутствуют 44. Перерегистрация – 45 депутатов из 64. Сессия объявлена открытой. Звучит гимн.
11:24. Принимают повестку дня за основу. За – 45. Решение принято.
11:27. Поступило звявление об исключении из повестки дня вопросов № 17, 18, 21, 23. Депутаты голосуют, за – 45. Решение принято, вопросы исключили.
11:28. В повестку дня включают дополнительные вопросы.
11:51. Вопросы, касающиеся материальной помощи, с 22 по 54 рассмотрят в первую очередь.
Дополнительные вопросы с № 1 по № 6 рассмотрят вместе с вопросами основной повестки дня, которые касаются бюджетных программ, перед вопросом № 12.
11:54. Повестка дня сформирована. Утверждают в целом. За - 46. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
11:58. Перерыв на 15 минут.
12:30. Регистрация после перерыва. В зале - 48 депутатов.
Депутатам предоставляется не менее 30 минут для оглашения запросов. Для выступлений записались 11 депутатов.
12:33. К трибуне выходит городской голова Владимир Буряк. Затрагивает несколько вопросов. В первую очередь, говорит о питании детей в школах и детсадах. «Я дал распоряжение снизить цены по тем тендерам, которые были проведены. Второе: когда я назначал руководителя департамента образования и науки, мной также было дано поручение навести порядок в сфере тендеров и закупок, а также создать в течение недели в каждом районе группы или комиссии, которые будут проверять качество продуктов, которые будут поставляться. К этим группам может присоединиться каждый. Также дал поручение обратиться в Госаудитслужбу, чтобы проверить насколько качественно были проведены тендера, а потом на гуманитарной комиссии заслушать отчет».
Также затронул вопрос медицины. Напомнил, что сегодня депутаты рассмотрят обращение к президенту, Кабмину, областному совету относительно недопущения закрытия противотуберкулезных диспансеров в рамках медреформы. Попросил депутатов поддержать данное обращение.
«Мы будем рассматривать и увеличение объемов финансирования на реконструкцию дорог в Запорожье. Субвенция из государства была распределена и ни копейки город Запорожье не получит. Поэтому на сегодняшний день есть предложение за свой счет ремонтировать дороги», – сообщил мэр.
Также по словам мэра, сегодня депутаты разных фракций сделают заявление относительно создания межфракционной группы, о которой на прошлом заседании говорил городской голова.
12:56. Предлагают заслушать представителей общественности, которые находятся в сессионном зале. Голосуют.
К трибуне выходит житель города Павел Бовкун. Говорит, что нужна помощь бойцу, который воевал на фронте и оставил службу только когда стал вопрос о здоровье. Сейчас он не может ходить и ему нужна операция. Ему необходимо купить эндопротезы, стоимость - 150 тысяч гривен. Просит депутатов помочь человеку.
13:09. Слово предоставляется представителю БО «Запорожье SOS». Затрагивают проблему заболеваемости туберкулезом и предлагают присоединиться к решению данной проблемы.
«Мы как фонд можем привлекать средства и предлагаем установить палатки помощи и провести информационную кампанию относительно лечения и профилактики туберкулеза. Фонд имеет средства на установку палаток. Мы просим принять нашу общественную помощь, потому что мы не просим денег, а просим только назначить нам чиновника, который помог бы определить места для установки палаток», – говорит глава группы «Ассоциация бездомных Запорожья» Елена Гулая.
13:22. Глава скаутской организации «Хортичий остров» Сергей Бородин попросил депутатов помочь с финансированием. В данной организации занимаются 76 детей из малообеспеченных семей. Депутаты заявили, что рассмотрят данный вопрос и скорее всего нужно будет разработать программу по выделению средств.
13:33. К трибуне выходит с обращением жительница дома по адресу: бул. Шевченко, 42. «Мы, жители дома, обращаемся по поводу проведения ремонтных работ в квартире № 37, а также в части нежилого помещения. В сентябре 2018 года наш дом начал рушиться. Согласно выводов лаборатории, наш дом не подлежит эксплуатации. В 2019 году в квартире № 37 начались ремонтные работы. Исполкомом в октябре 2019 года не предоставлялись разрешительные документы на проведение работ. Никакие разрешительные документы с ноября 2019 года по сегодняшний день по нашему дому не предоставлялись. Никаких действий. Все сводится ктому, что собственник квартиры отсутсвует. Жители переживают за свою жизнь из-за проведения ремонтных работ в квартире № 37 и в магазине, который находится на первом этаже. Мы обращаемся к депутатам с требованием взять под свой контроль ситуацию, которая сложилась с нашим домом. Наша цель – приостановка любых строительных работ, поскольку это несет реальные риски для дальнейшего разрушения дома», – говорится в обращении.
Напомним, в 2018 году в Запорожье на бульваре Шевченко начал проседать трехэтажный жилой дом. Жители забили тревогу: трещины в стенах расширялись не по дням, а по часам. К происшествию привлекли все коммунальные службы, и на некоторое время разрушение удалось приостановить.
По словам жителей дома, вину за разрушение службы перекладывают друг на друга: «Водоканал» – на «Теплосеть», «Теплосеть» – на управляющую компанию «Запорожремсервис» и все вместе – на владельца магазина. О компенсации речи пока не было. Говорят в целом, что будет капитальный ремонт.
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14:29. Депутат Геннадий Наумов зачитывает заявление о создании межфракционной группы Владимира Буряка «Єднання». Всех желающих депутатов пригласили присоединиться. Главой межфракционной группы назначили внефракционного депутата Геннадия Наумова, заместителем главы межфракционной группы Олега Королева, «Самопомощь», также в группу вошли Михаил Прасол от «Укропа», а также внефракционный депутат Дмитрий Серый.
14:35. Депутаты Вячеслав Зайцев и Андрей Согорин выступают по поводу сохранения библиотек, в том числе детских.
Депутат Олег Афанасьев выступает по поводу организации ярмарок и ситуации вокруг ярмарки возле цирка. Депутаты спорят по поводу ярмарки возле цирка, кто должен проявлять политическую волю и нужна ли она. Афанасьев говорит, что люди готовы перейти на площадь Профсоюзов.
15:26. Депутаты уходят на обеденный перерыв.
17:10. Перерыв окончен.
Вопросы, касающиеся материальной помощи, с № 22 -54, включают в пакетное голосование. Голосуют пакетом. За - 49. Принято.
Рассматривают вопрос - О внесении изменений в Программу «Образование на 2019-2021 годы», «Профессиональное (профессионально-техническое) образование на 2019-2021 годы», утвержденных решением Запорожского городского совета от 19.12.2018 №41 «Об утверждении программ по образовательной области». Голосуют в целом. За - 46.
Следующий проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 № 32 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 годы». За - 46. Принято.
Приняли в целом проект решения - О внесении изменений в Программу «Дети Запорожья» на 2019-2021 годы.
17:20. Проект решения - О внесении изменений в Программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства г. Запорожье на 2018-2022 годы. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу восстановления инфраструктуры территории частного сектора города Запорожья на 2018-2020 годы. За - 44. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства города Запорожья на 2020-2022 годы. За - 49. Принято.
17:23. Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу использования средств целевого фонда городского совета на 2020 год. За - 46. Принято.
Вопрос № 1 из дополнительных - О внесении изменений в Программу рационального использования территории и комплексного градостроительного развития города Запорожье утвержденной решением Запорожского городского совета от 31.01.2014 №22 «Об утверждении Программы рационального использования территории и комплексного градостроительного развития города Запорожье» с изменениями (проект №36). Голосуют в целом. За - 44. Принято.
Вопрос № 2 из дополнительных - О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта «Запорожэлектротранс» на 2018-2021 годы». Голосуют в целом. За - 40. Принято.
Вопрос № 3 из дополнительных - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №50 «Об утверждении Программы «Физическая культура и спорт на 2019-2021 годы», «Программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи на 2019-2021 годы», «Городскую программу поддержки одаренной молодежи Запорожье на 2019-2021 годы». Голосуют в целом. За - 46. Принято.
Вопрос № 4 из дополнительных - Об утверждении Программы содействия органов местного самоуправления относительно призыва граждан Запорожье на срочную военную службу и обеспечение мероприятий по территориальной обороне в 2020 году. Голосуют в целом. За - 46. Принято.
Вопрос № 5 из дополнительных - Об утверждении Программы оказания шефской помощи воинским частям Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и улучшение материально-технического состояния подразделений Министерства внутренних дел Украины, дислоцирующихся на территории Запорожья, на 2020 год. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
Вопрос № 6 из дополнительных - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 20.12.2017 №43 «Об утверждении Программы «О финансировании природоохранных мероприятий за счет экологических поступлений на 2018-2020 годы». Голосуют в целом. За - 46. Принято.
17:34. Принимают за основу проект решения из основной повестки дня - О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2020 году», утвержденной решением городского совета от 18.12.2019 №48». Приняли в целом.
Приняли за основу за проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 18.12.2019 №49 «О бюджете города на 2020 год». Вносят правки. Голосуют в целом. За - 39. Принято.
Следующий проект решения - Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2019 год. Голосуют в целом. За - 42. Принято.
Вопрос № 15 из основной повестки дня - Об утверждении Положения о коммунальном учреждении «Центр социальной поддержки детей и семей «Уютный дом» Запорожского городского совета в новой редакции. Голосуют в целом. Принято.
Вопрос № 16 - Об утверждении Соглашения о передаче средств займа между Министерством финансов Украины, Министерством развития общин и территорий Украины и Запорожским городским советом в рамках проекта «Комплексный проект по термомодернизации бюджетных зданий г. Запорожье». Голосуют в целом. За - 45. Принято.
Вопрос № 19 - Об утверждении Программы возмещения процентных ставок по привлеченным в кредитно-финансовых учреждениях кредитам, предоставляемым ОСМД на реализацию проектов по «Программе поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом» Фонда энергоэффективности на 2020-2024 годы. Принято.
О Программе:
Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией - IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН). Если дом ОСМД - он вправе воспользоваться преимуществами программы Фонда энергоэффективности. Фондом энергоэффективности разработана и внедряется программа поддержки енегромодернизации многоквартирных домов «Энергодом».
«Энергодом» - это программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах. Программа утверждена Наблюдательным советом Фонда 16 августа 2019 года. Программа разработана в соответствии с Законом Украины «О Фонде энергоэффективности» №2095-VIII от 8 июня 2017 года и определяет условия и порядок предоставления государственной учреждением «Фонд энергоэффективности» Грантов ОСМД для частичного возмещения приемлемых расходов, связанных с осуществлением мер по энергоэффективности.
Сейчас действует городская программа возмещения процентов за привлеченные кредитные средства по Правительственной программе «Теплые кредиты», участие в которой принимают 256 (6% численности многоквартирного жилого фонда) домов ОСМД и ЖСК. Общая сумма кредитов, полученных в банках ОСМД / ЖСК на
энергосберегающие мероприятия, составляет 74,67 млн.грн. что подтверждает популярность и целесообразность внедрения энергоэффективных мероприятий в жилом секторе.
Предложенной новой городской Программой возмещения процентных ставок по привлеченным в кредитно-финансовых учреждениях кредитам, предоставляются объединениям совладельцев многоквартирных домов на реализацию проектов по «Программе поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом» Фонда энергоэффективности на 2020-2024 годы, предлагается утвердить общий размер программы в сумме 17 500,000 тыс. грн, а в 2020 году 1 500,000 тыс.грн.
Следующий вопрос - О содействии развитию физической культуры и спорта в Запорожье. Приняли в целом.
17:55. Следующий проект решения - О Программе функционирования системы автоматизированного наблюдения (мониторинга) по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, состоянием поверхностных вод и почв в Запорожье. Голосуют в целом. За - 30. Не принято.
17:58. Проект решения - Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. Голосуют в целом. За - 33. Принято.
Перечень проектов решений Запорожского городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. За - 37. Принято.
18:03. Переходят к дополнительным вопросам. О предоставлении разрешения гр.Зиновьевой на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по ул. Ялтинская, 7 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). За - 4. Не принято.
Об отказе в предоставлении разрешения гр.Зиновьевой на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по ул. Ялтинская, 7 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). За - 36. Принято.
Вопрос № 9 - О внесении изменений в Положение о департаменте архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета. В целом. За - 46. Принято.
О предоставлении согласия на приватизацию всех жилых помещений в общежитии по ул.Олимпийская, д.26, являющегося объектом права собственности территориальной общины города Запорожье. В целом. За - 36. Принято.
О предоставлении согласия на приватизацию всех жилых помещений в общежитии по ул.Центральная, д.5-Б, являющегося объектом права собственности территориальной общины города Запорожье. В целом. За - 42. Принято.
18:06. Проект решения - Об отказе от первоочередного права покупки частей квартир совместного заселения по адресам: ул.Железнодорожная, 4, ул.Украинская, 2 и доли нежилого помещения по адресу: ул.Сталеваров, 17. Голосуют в целом. За - 32. Не принято.
Проект решения - Об утверждении отчета о выполнении проектов-победителей Общественного бюджета в городе Запорожье по департаменту здравоохранения Запорожского городского совета в 2019 году . В целом. За - 49. Принято.
18:11. Переходят к вопросу - О приобретении объектов недвижимого имущества. На прошлой сессии была создана комиссия, которая сделала оценку и предоставила отчет относительно приобретения спортивного комплекса, включая футбольные поля, для ДЮСШ «Металлург».
По решению комиссии предлагается приобретение обьектов недвижимого имущества по адресам: ул. 12 апреля и ул. Ленская (склады, гаражи, ворота, футбольное поле № 7 - № 11, футбольная база, где тренируется ФК «Металлург», помещения). Стоимость объектов 14 млн 894 тыс. грн. От собственника данных объектов - ООО «Кросфит24» поступило заявление о том, что в случае приобретения данных обьектов, он обязуется все движимое имущество стоимостью 900 тыс. грн (спортинвентарь - Ред.) передать бесплатно.
Голосуют за проект решения в целом. Принято.
18:26. Ежегодный отчет об осуществлении государственной регуляторной политики исполнительными органами Запорожского городского совета за 2019 год. Приняли в целом.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 27.11.2019 №22 «Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2020 год». За - 41. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 17.12.2015 №5 «Об избрании постоянных комиссий Запорожского городского совета и их председателей». Есть заявление от Елены Галкиной о том, чтобы ее перевести и включить в состав комиссии по вопросам экологии. За - 46. Принято.
Голосуют в целом - Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины по увеличению объемов финансирования на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог г. Запорожья и Запорожской области. За - 45. Принято.
Проект решения - Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины о продлении действия моратория на куплю-продажу земель сельско-хозяйственного назначения. В целом. За - 30. Не принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины о недопустимости закрытия противотуберкулезных амбулаторных диспансеров, сокращение их финансирования, уменьшение койко-мест, освобождение врачей-фтизиатров в Запорожье. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
18:31. Вопросы повестки дня исчерпаны.
18:35. Сессия закрыта. Звучит гимн.