Свистки и барабаны: у стен запорожской мэрии снова митинговали против закрытия ярмарки у цирка. Фото

Сегодня, 18 декабря, перед началом 46-й сессии Запорожского городского совета, состоялся митинг в защиту ярмарки у цирка. К акции протеста присоединились и покупатели.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, участие в пикете приняли около 70 человек. Люди принесли с собой флаги, бочки-барабаны и свистки. Обещают, что будут устраивать митинги перед каждой сессией городского совета, пока власть не отменить распоряжение о закрытии ярмарки.
-
-
Борьба со стихийщиками: в Запорожье больше не будут проводить ярмарку у цирка, места предоставят на Крытом рынке
В защиту ярмарки вышли не только торговцы, но и покупатели. Говорят, что на ярмарке торгуют не перекупщики, а производители. Предприниматели отмечают, что ярмарку открыли еще 12 лет назад и она являлась социальной и антикризисной, но сегодня экономическая ситуация лучше не стала.
Митингующие зашли в сессионный зал и пытались снова озвучить свою позицию депутатам. Народные избранники долгое время обсуждали данный вопрос: кто-то выступал в защиту, кто-то поддерживал решение о закрытии ярмарки, ссылаясь на то, что торговля стала стихийной и от горожан поступают жалобы на плохое качество продуктов.
Депутат Александр Кобзарюк, заявил, что еще несколько лет назад на ярмарке все было под контролем и товар проверялся всеми профильными службами и интересно, почему именно сейчас возникла потребность в ее закрытии. Отметим, что ранее в мэрии заявили, что в следующем году запланирована реконструкция парка Пушкина. И на площади, где торгуют предприниматели, хотят установить аттракционы.
«Там проверяли товар и не было ни одного вопроса. Проверяли все разрешительные документы, службы давали свои заключения. Там лещей не продают, кстати. Пойдите и посмотрите. В городе есть 88 мест стихийной торговли. Почему законная ярмарка стала стихийной торговлей? Я могу перечислить вам все места, где стихийно торгуют. На Малом, на Металлургов, на вокзале Запорожье-1, а ярмарка всегда была законной», – сказал депутат.
В результате мэр предложил разработать механизм возможной работы ярмарки на следующее заседание городского совета, которое состоится предварительно 29 января, и снова обсудить данный вопрос. Но из перечня продуктов, которые будут продавать на ярмарке, исключить мясо и рыбу.
«Пусть там торгуют те, кто выращивают продукцию на землях Запорожской области. Но мясо нужно проверять. Торгуйте тем, что выращиваете, а не тем, что может заразить людей. У вас не ярмарка ,а перекуп. Если вы хотите дополнительный рынок - это другой вопрос. На следующей сессии 29 января дайте предложения», – отмел мэр и закрыл обсуждение данного вопроса.