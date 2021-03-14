В запорожской «Дубовке» отметили Масленицу. Фото

Сегодня, 14 марта, в центральном парке культуры и отдыха «Дубовый гай» горожане отметили Масленицу.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, запорожцы по традиции сожгли чучело зимы, чтобы быстрее пришла весна.
Также во время гуляний прошли веселые игры с детьми, была продажа вкусностей, развлечения и подарки.
Работала традиционная ярмарка, где каждый желающий смог отведать блины, мед, джем, сыр и другую крафтовую продукцию от производителей. Стоимость блинов от 15 гривен.
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